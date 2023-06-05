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05.06.2023  22:25   Віталій Хінєвіч

Рецепт сирних вертушек із зеленою цибулею та перцем

Закуска готується дуже швидко та виходить неймовірно смачною, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
 
  • борошно для посипання робочої поверхні;
  • листкове тісто;
  • 2 столові ложки майонезу;
  • 165 г крупно натертого гострого сиру чеддер (або будь-якого іншого тертого сиру, якому ви надаєте перевагу);
  • 2 столові ложки подрібненої свіжої зеленої цибулі, плюс ще трохи для прикраси;
  • 1 чайна ложка свіжомеленого чорного перцю;
  • 1 велике яйце;
  • 1/8 чайної ложки дрібної солі.

 

Крок 1

Помістіть решітку в середину духовки та розігрійте до 185 градусів. Застеліть велике деко з бортиками пергаментним папером.

Крок 2

Щедро посипте борошном робочу поверхню. Розкатайте тісто, що воно стало вдвічі тоншим, змастіть його майонезом, залишаючи краї по 2 см. Помірно посипте майонез сиром, зеленим луком і перцем, злегка придавлюючи руками, щоб він краще прилип.

Крок 3

Обріжте краї тіста прямо до краю майонезу і, починаючи з довгого краю ближнього до вас прямокутника, почніть щільно згортати тісто, поки не сформується поліно довжиною 25-30 см. Стисніть пальцями тісто, щоб запечатати шов.

Крок 4

Використовуючи зазубрений ніж, розріжте тісто на 16 рівних частин - тісто буде липким - і покладіть їх на підготовлений лист. Відправте у морозилку на 20 хвилин.

Крок 5

У невеликій мисці збийте яйце та сіль до однорідності. Змастіть кожну вертушку яєчною сумішшю та відправте в духовку.

Крок 6

Випікайте від 15 до 18 хвилин або поки верх і низ коліс не підрум'яняться. Остудіть на решітці протягом 5 хвилин. Подавайте теплим.
 
 
Тэги:  кулінарія, рецепт
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