05.06.2023 22:25 Віталій Хінєвіч
Рецепт сирних вертушек із зеленою цибулею та перцем
Закуска готується дуже швидко та виходить неймовірно смачною, передає РЕДПОСТ .
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
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борошно для посипання робочої поверхні;
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листкове тісто;
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2 столові ложки майонезу;
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165 г крупно натертого гострого сиру чеддер (або будь-якого іншого тертого сиру, якому ви надаєте перевагу);
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2 столові ложки подрібненої свіжої зеленої цибулі, плюс ще трохи для прикраси;
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1 чайна ложка свіжомеленого чорного перцю;
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1 велике яйце;
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1/8 чайної ложки дрібної солі.
Крок 1
Помістіть решітку в середину духовки та розігрійте до 185 градусів. Застеліть велике деко з бортиками пергаментним папером.
Крок 2
Щедро посипте борошном робочу поверхню. Розкатайте тісто, що воно стало вдвічі тоншим, змастіть його майонезом, залишаючи краї по 2 см. Помірно посипте майонез сиром, зеленим луком і перцем, злегка придавлюючи руками, щоб він краще прилип.
Крок 3
Обріжте краї тіста прямо до краю майонезу і, починаючи з довгого краю ближнього до вас прямокутника, почніть щільно згортати тісто, поки не сформується поліно довжиною 25-30 см. Стисніть пальцями тісто, щоб запечатати шов.
Крок 4
Використовуючи зазубрений ніж, розріжте тісто на 16 рівних частин - тісто буде липким - і покладіть їх на підготовлений лист. Відправте у морозилку на 20 хвилин.
Крок 5
У невеликій мисці збийте яйце та сіль до однорідності. Змастіть кожну вертушку яєчною сумішшю та відправте в духовку.
Крок 6
Випікайте від 15 до 18 хвилин або поки верх і низ коліс не підрум'яняться. Остудіть на решітці протягом 5 хвилин. Подавайте теплим.
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