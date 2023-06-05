05.06.2023 22:25 Віталій Хінєвіч

Рецепт сирних вертушек із зеленою цибулею та перцем

Закуска готується дуже швидко та виходить неймовірно смачною, передає РЕДПОСТ .

Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:

борошно для посипання робочої поверхні;

листкове тісто;

2 столові ложки майонезу;

165 г крупно натертого гострого сиру чеддер (або будь-якого іншого тертого сиру, якому ви надаєте перевагу);

2 столові ложки подрібненої свіжої зеленої цибулі, плюс ще трохи для прикраси;

1 чайна ложка свіжомеленого чорного перцю;

1 велике яйце;

1/8 чайної ложки дрібної солі.

Крок 1

Помістіть решітку в середину духовки та розігрійте до 185 градусів. Застеліть велике деко з бортиками пергаментним папером.

Крок 2

Щедро посипте борошном робочу поверхню. Розкатайте тісто, що воно стало вдвічі тоншим, змастіть його майонезом, залишаючи краї по 2 см. Помірно посипте майонез сиром, зеленим луком і перцем, злегка придавлюючи руками, щоб він краще прилип.

Крок 3

Обріжте краї тіста прямо до краю майонезу і, починаючи з довгого краю ближнього до вас прямокутника, почніть щільно згортати тісто, поки не сформується поліно довжиною 25-30 см. Стисніть пальцями тісто, щоб запечатати шов.

Крок 4

Використовуючи зазубрений ніж, розріжте тісто на 16 рівних частин - тісто буде липким - і покладіть їх на підготовлений лист. Відправте у морозилку на 20 хвилин.

Крок 5

У невеликій мисці збийте яйце та сіль до однорідності. Змастіть кожну вертушку яєчною сумішшю та відправте в духовку.

Крок 6

Випікайте від 15 до 18 хвилин або поки верх і низ коліс не підрум'яняться. Остудіть на решітці протягом 5 хвилин. Подавайте теплим.