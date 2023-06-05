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05.06.2023  22:40   Віталій Хінєвіч

Окупанти в Куп'янському районі пошкодили трубопровід з аміаком: перші результати проб повітря

Станом на зараз заміри в місті Куп‘янськ показують, що наявність аміаку в повітрі відсутня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає. 
 
У більш наближених до кордону з рф населених пунктах Кучерівці, Синьківці, Петропавлівці тривають заміри.
 
«Продовжуємо контролювати рівень забруднення. Просимо зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями. Ситуація контрольована»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу в Куп‘янському районі.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  події, харків
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