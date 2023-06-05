05.06.2023 22:40 Віталій Хінєвіч

Окупанти в Куп'янському районі пошкодили трубопровід з аміаком: перші результати проб повітря

Станом на зараз заміри в місті Куп‘янськ показують, що наявність аміаку в повітрі відсутня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає.

У більш наближених до кордону з рф населених пунктах Кучерівці, Синьківці, Петропавлівці тривають заміри.

«Продовжуємо контролювати рівень забруднення. Просимо зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями. Ситуація контрольована»,- йдеться у повідомленні.