    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 6 червня
06.06.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 червня

Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.

харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці невелика хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +10°...+18°C (відчувається як +13°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+23°C (відчувається як +23°C). Вітер північно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 50%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
 
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +23°...+20°C (відчувається як +21°C). Вітер  північний, 3 м/с. Вологість повітря 47%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У вівторок, 6 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли: якщо вони роєм гудять на горобині, що квітне – завтра буде ясний день.
Якщо шипшина зацвіла — заморозків більше не буде.
Жаби увечері голосно квакають — завтра буде погожий день.
Якщо цього дня йде дощ, то буде багатий урожай грибів.
Увечері голосно цокотять коники — на хорошу погоду.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 5 червня 04.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 4 червня 03.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 3 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 