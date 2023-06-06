06.06.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 червня

Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці невелика хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +10°...+18°C (відчувається як +13°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+23°C (відчувається як +23°C). Вітер північно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 50%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +23°...+20°C (відчувається як +21°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 47%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У вівторок, 6 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли: якщо вони роєм гудять на горобині, що квітне – завтра буде ясний день.

Якщо шипшина зацвіла — заморозків більше не буде.

Жаби увечері голосно квакають — завтра буде погожий день.

Якщо цього дня йде дощ, то буде багатий урожай грибів.

Увечері голосно цокотять коники — на хорошу погоду.