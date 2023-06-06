Прогноз погоди у Харкові на 6 червня

Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
У вівторок, 6 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли: якщо вони роєм гудять на горобині, що квітне – завтра буде ясний день.
Якщо шипшина зацвіла — заморозків більше не буде.
Жаби увечері голосно квакають — завтра буде погожий день.
Якщо цього дня йде дощ, то буде багатий урожай грибів.
Увечері голосно цокотять коники — на хорошу погоду.
Зірки радять не братися за відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, порадіти життю, набратися сил.
Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Щороку 6 червня відзначається професійне свято всіх українських журналістів, кореспондентів та репортерів.
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