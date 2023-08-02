02.08.2023 21:34 Василь Голосний

На Північній Салтівці у Харкові продовжують відновлювати водопостачання (фото)

У Харкові триває підготовка до опалювального сезону. Працюють і там, де житлові будинки сильно пошкоджені від обстрілів.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Мікрорайон Північна Салтівка найбільше постраждав від дій російських загарбників. Кожен будинок тут пошкоджений від снарядів різних типів, адже окупанти минулого року нещадно обстрілювали Харків. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТМікрорайон Північна Салтівка найбільше постраждав від дій російських загарбників. Кожен будинок тут пошкоджений від снарядів різних типів, адже окупанти минулого року нещадно обстрілювали Харків.

В одному із таких будинків на вулиці Бучми зараз продовжуються відновлювальні роботи. Будівельники реконструюють частину будинку з першого по четвертий під'їзд. Працюють тут і бригади КП «Харківводоканалу». Кажуть, з червня місяця відновлюють водопостачання у першому під'їзді, адже сюди вже повернулась частина мешканців, повідомляє РЕДПОСТ

На цей час повністю відновлено холодне водопостачання у першому під'їзді – 36 квартир. Далі будуть продовжуватись роботи по відновленню. Другий під'їзд, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий – коли будуть виконані роботи по реконструкції будівлі. Тобто буже знята аварійність і буде наявність мешканців, для того, щоб виконувати роботи.

У другому під'їзді виведений поливочний кран, тому що у цьому під'їзді на даний час мешкає мало мешканців. А для того, щоб провести обстеження систем стояка холодної води, повинні бути люди" - розповідає Ірина Решетілова, майстер Салтівського району з обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал».

За іншою адресою, по проспекту Тракторобудівників, триває ремонт зливової каналізації. Недоліки у її роботі виявили минулого тижня під час сильної зливи. Тож було ухвалено рішення одразу стати до ремонту

"Ми міняємо весь стояк зливової каналізації з 5 поверху з-під кровлі до виходу з будинку в лежак. В об'ємі 23 метри, міняєм на полівінілхлор, нові труби, які пропускатимуть великі зливи і затоплення квартир і підвалу не буде" - розповів Валерій Харлан, начальник управління з технічного обслуговування комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал».

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