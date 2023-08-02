02.08.2023 21:53 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов звернувся за глобальною підтримкою до британського бізнесу та урядовців

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про перемовини під час засідання британсько-української робочої групи.



Ігор Терехов звернувся за глобальною підтримкою до британського бізнесу та урядовців



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі розповів про засідання у Варшаві британсько-української робочої групи з питань інфраструктури.

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Зокрема Харківський міський голова зазначив:

"Сьогодні звернувся за глобальною підтримкою до британського бізнесу та урядовців і презентував їм наші завдання і цілі.

Яким ми бачимо Харків майбутнього і що нам потрібно від них, щоби його наблизити.

А це — безпечне місто свободи, інновацій, креативних індустрій.

Центр освіти з сучасними науковими кварталами та розвиненою зеленою енергетикою.

Закликав підприємців мобілізуватися і діяти. Тут і зараз. Попри війну, яка досі триває.

І звісно ж подякував.

За все, що зробила для нас Британія протягом останніх півтора року.

За проєкт стратегії розвитку та величезну внутрішню і зовнішню роботу британських урядовців всіх рівнів, спрямовану допомогти нам знайти та встановити контакт з великими іноземними інвесторами.