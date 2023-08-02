    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов звернувся за глобальною підтримкою до британського бізнесу та урядовців
02.08.2023  21:53   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов звернувся за глобальною підтримкою до британського бізнесу та урядовців

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про перемовини під час засідання британсько-української робочої групи.


Ігор Терехов звернувся за глобальною підтримкою до британського бізнесу та урядовців
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі розповів про засідання у Варшаві британсько-української робочої групи з питань інфраструктури.
 
 
Зокрема Харківський міський голова зазначив:
 
"Сьогодні звернувся за глобальною підтримкою до британського  бізнесу та урядовців і презентував їм наші завдання і цілі. 
 
Яким ми бачимо Харків майбутнього і що нам потрібно від них, щоби його  наблизити.
 
А це — безпечне місто свободи, інновацій, креативних індустрій.
Центр освіти з сучасними науковими кварталами та розвиненою зеленою енергетикою. 
 
Закликав підприємців мобілізуватися і діяти. Тут і зараз. Попри війну, яка досі  триває. 
 
І звісно ж подякував. 
За все, що зробила для нас Британія протягом останніх півтора року. 
За проєкт стратегії розвитку та величезну внутрішню і зовнішню роботу британських урядовців всіх рівнів, спрямовану допомогти нам знайти та встановити контакт з великими іноземними інвесторами.
 
Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ігор терехов, агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.08 Суспільство У Харкові очікують відповіді Фонду держмайна щодо переходу на баланс міста УНДІ протезування 01.08 Надзвичайні події та кримінал Другу добу поспіль росія підступно атакує Харків – Ігор Терехов 01.08 Влада Скільки шахедів летіло вночі на Харків, розповів Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 