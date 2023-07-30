30.07.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов виступив на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 30 липня, взяв участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Одним з основних питань у порядку денному стала підготовка громад до опалювального сезону. У своїй доповіді Ігор Терехов повідомив, що внаслідок обстрілів було пошкоджено 120 об'єктів КП «Харківські теплові мережі», у тому числі ТЕЦ, на відновлення яких потрібно понад 1 млрд грн. Враховуючи масштаби руйнувань, підготовку до наступного опалювального сезону почали одразу після закінчення попереднього.

«Ми виділили 600 млн грн і плануємо виділити ще 300 млн грн. Також залучаємо кошти Світового банку, європейських фінансових інституцій», - повідомив Ігор Терехов.

Він зазначив, що до початку опалювального сезону комунальники встановлять 31 блочно-модульну котельню, перекладуть 220 км магістральних тепломереж, реконструюють три котельні на Північній Салтівці, запустять у роботу сучасний турбогенератор, який вироблятиме додатково 20 МВт електроенергії, а також відновлять 60 об'єктів «Харківводоканалу».

Крім того, на об'єктах критичної інфраструктури, зокрема, на ТЕЦ, вже встановили захисні споруди та габіони, а пульти управління та автоматику вивели у бомбосховище.

Мер повідомив, що на сьогоднішній день готовність житлового фонду та соціальної інфраструктури до пуску опалення складає 65%.

«Ми працюємо щодня, практично цілодобово, щоб підготувати місто до наступного опалювального сезону. Запевняю вас, ми зробимо все можливе, щоб Харків був з теплом, гарячою водою та надавав харків'янам усі необхідні послуги», - зазначив Ігор Терехов у доповіді Президенту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків та Азербайджан співпрацюватимуть у соціальній та інфраструктурній сферах.