30.07.2023 16:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили неповнолітніх, які вживали слабоалкогольні напої

Правоохоронці проводять профілактичні заходи серед неповнолітніх.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час літніх канікул працівники сектору ювенальної превенції ХРУП № 1 здійснюють патрулювання у місцях відпочинку дітей та перевіряють дотримання правил безпечної поведінки.

Загалом правоохоронці виявили 18 фактів паління неповнолітніми тютюнових виробів та вживання слабоалкогольних напоїв.

Щодо неповнолітніх складені адміністративні протоколи за куріння та розпиття спиртних напоїв, а їх батьків притягнули до відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків щодо виховання дітей.

Працівники поліції звертають увагу батьків неповнолітніх на необхідність більше уваги приділяти вихованню дітей, слідкувати за дотриманням ними вимог діючого законодавства України та розʼяснювати їм про негативний вплив на здоровʼя тютюнових виробів та алкогольних напоїв.