30.07.2023 09:30 Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені виявили чоловіка з гранатою

На Харківщині до операторів спецлінії поліції «102» минулої доби зателефонували 1064 громадянина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На станції метро «Проспект Гагаріна» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 44-річного чоловіка, у якого вилучили гранату Ф-1.

Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 1 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.

На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1500 транспортних засобів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові сталася пожежа в будівлі, яку минулого року зруйнували окупанти.