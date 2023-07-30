30.07.2023 08:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові сталася пожежа в будівлі, яку минулого року зруйнували окупанти

Протягом доби з 29 липня по 30 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

29 липня о 15:27 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в зруйнованій минулорічними ворожими бомбардуваннями двоповерховій будівлі, що на майдані Небесної Сотні Основ’янського району міста Харкова.

На місце виклику були направлені рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що у зруйнованій будівлі горіло сміття та залишки будівельних конструкцій на площі 30 кв.м. Займання ліквідовано о 16:17. Причина пожежі встановлюється. До ліквідації від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.

Загалом за цей період було здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

4 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

1 – на чергування;

3 – інші виїзди.

Протягом доби пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано.