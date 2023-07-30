    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Через ворожі обстріли в Харківській області пошкоджено будівлі
30.07.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли в Харківській області пошкоджено будівлі

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, та Куп'янського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема, під вогнем були Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Тихе, Огірцеве, Вовчанськ, Борисівка, Куп'янськ, Дворічна, Западне та інші населені пункти. Є пошкодження приватних житлових будинків та господарчих споруд.
 
За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові сталася пожежа в будівлі, яку минулого року зруйнували окупанти.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.07 Надзвичайні події Окупанти обстрілювали Харківську область 29.07 Армія Окупанти розповсюджуют фейк про мобілізацію в Україні 29.07 Армія Ворог обстріляв вісім мирних селищ Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 