Через ворожі обстріли в Харківській області пошкоджено будівлі

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, та Куп'янського районів.
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Зірки закликають до акуратності у спілкуванні. Тим, хто любить тиснути на оточуючих, сьогодні доведеться несолодко: оточуючі можуть дати дуже різку відсіч, аж до фізичної.
У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.
Сьогодні ми вшановуємо дружбу як процес: у квітні 2011 року ООН започаткувала Міжнародний день дружби.
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