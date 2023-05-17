17.05.2023 16:52 Дмитро Колонєй

Австрія допоможе Харкову у будівництві соціального житла

Мер Харкова Ігор Терехов провів перемовини з Надзвичайним та Повноважним Послом Австрійської Республіки в Україні Арадом Бенкьо, на яких обговорювалися також питання відбудови міста.



Австрія допоможе Харкову у будівництві соціального житла



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, під час перемовин мера Харкова Ігоря Терехов та Надзвичайного та Повноважного Посла Австрійської Республіки в Україні Арада Бенкьо, сторони обговорили нові шляхи співпраці. Зокрема, порушили питання про залучення австрійських громадських організацій та бізнесу до реалізації проєктів з відбудови Харкова.

«Сьогодні наше першочергове завдання - якнайшвидше відновити Харків. Було б символічно, якби одна з німецькомовних країн підтримала нас у відбудові першої зі зруйнованих харківських шкіл, де якраз вивчали німецьку мову. Звичайно, ми зацікавлені й у відбудові житла», - підкреслив мер.

Ігор Терехов подякував народу Австрії за допомогу, надану місту під час війни.

За словами Арада Бенкьо, програми з будівництва соціального та доступного житла в Австрії - одні з кращих у Європі.

«Ми теж хочемо допомогти вам у відбудові міста. Це стосується і школи, і соціального житла», - зазначив посол.

Під час цього візиту Австрія передала вісім генераторів для харківських шкіл.



