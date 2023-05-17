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17.05.2023  16:52   Дмитро Колонєй

Австрія допоможе Харкову у будівництві соціального житла

Мер Харкова Ігор Терехов провів перемовини з Надзвичайним та Повноважним Послом Австрійської Республіки в Україні Арадом Бенкьо, на яких обговорювалися також питання відбудови міста.


Австрія допоможе Харкову у будівництві соціального житла
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, під час перемовин мера Харкова Ігоря Терехов та Надзвичайного та Повноважного Посла Австрійської Республіки в Україні Арада Бенкьо, сторони обговорили нові шляхи співпраці. Зокрема, порушили питання про залучення австрійських громадських організацій та бізнесу до реалізації проєктів з відбудови Харкова.
 
«Сьогодні наше першочергове завдання - якнайшвидше відновити Харків. Було б символічно, якби одна з німецькомовних країн підтримала нас у відбудові першої зі зруйнованих харківських шкіл, де якраз вивчали німецьку мову. Звичайно, ми зацікавлені й у відбудові житла», - підкреслив мер.
 
Ігор Терехов подякував народу Австрії за допомогу, надану місту під час війни.
 
Допоможе Харкову у будівництві соціального житла Австрія
 
За словами Арада Бенкьо, програми з будівництва соціального та доступного житла в Австрії - одні з кращих у Європі.
 
«Ми теж хочемо допомогти вам у відбудові міста. Це стосується і школи, і соціального житла», - зазначив посол.
 
Допоможе Харкову у будівництві соціального житла Австрія
 
Під час цього візиту Австрія передала вісім генераторів для харківських шкіл.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Всесвітня лютеранська організація допомагатиме відбудовувати Харків.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, австрія, харків, агрессия россии, допомога, відбудова
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