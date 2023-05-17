17.05.2023 17:19 Дмитро Колонєй

У Харкові обговорили визнання ПВК «Вагнер» терористичною організацією

Олександр Фільчаков зустрівся у Харкорві з британським аналітиком, який долучений до цієї справи.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков зустрівся з представником британської юридичної компанії Justice Register Генрі Робінсоном, який працював у сфері регулювання військових конфліктів, приділяючи особливу увагу Північній Ірландії та Близькому Сходу. Він був відповідальним за деякі з найбільш значущих кампаній та судових позовів для жертв тероризму за останні 20 років. Наразі він співпрацює з юристом Джеймсоном МакК’ю, який лобіює процес визнання у світі ПВК «Вагнер» терористичною організацією.

«На сьогодні правоохоронцями Харківщини повідомлено про підозру 37 військослужбовцям рф. Ми вже отримали вирок по двом представникам ПВК «Редут», які катували учасників АТО на Харківщині. Їх визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), та засуджено до 11 років позбавлення волі», — розповів очільник облпрокуратури.

Олександр Фільчаков додав, що під час окупації селища Борова Ізюмського району двоє найманців ПВК «Редут» та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення катували трьох атовців. Дані про них отримували від співробітника ФСБ. Кожного з учасників АТО окупанти піддавали жорстоким тортурам.

Генрі Робінсон подякував за зустріч та акцентував увагу на подальшій співпраці. Висловив сподівання, що його досвід буде на практиці дієвим для України заради відновлення миру та справедливості.



