17.05.2023 17:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області аграрії засіяли майже 410 тисяч гектарів полів

Найбільш активно весняно-польові роботи проводяться на території Красноградського та Богодухівського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Завдяки покращенню погодних умов на Харківщині вдалося наростити темпи проведення весняної посівної, повідомив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

Аграрії регіону засіяли ярими зерновими та зернобобовими культурами 409,8 тисячі гектарів площ сільськогосподарських угідь, що становить 83% від прогнозу.

Нині фермерські господарства сіють соняшник, кукурудзу, горох, сою, яру пшеницю, овес, гречку, просо та ячмінь.

Також восени 2022 року аграрії регіону засіяли озимими культурами 213,8 тисячі гектарів. Рослини перебувають у гарному стані.

«Враховуючи, що у квітні та травні на тлі помірної температури повітря опадів випало більше середньої багаторічної норми, а також прогноз погоди на наступні місяці, слід очікувати, що аграрії зможуть отримати достатньо вагомий урожай пшениці озимої, за попередніми розрахунками – 39 ц/га. На полях, де були витримані всі технології, врожай озимої пшениці очікується від 41 ц/га до 43 ц/га», - зазначив Євген Іванов.



