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17.05.2023  16:19   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники планують модернізували теплові пункти у трьох районах міста

Про заплановані роботи розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Модернізували теплові пункти у трьох районах міста планують харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», у Холодногірському, Новобаварському та Шевченківському районах планується модернізувати вісім центральних теплових пунктів та низку інших об’єктів теплопостачання.
 
Особливої уваги потребують магістральні та внутрішньоквартальні мережі, на яких під час гідравлічних випробувань було виявлено близько 40 дефектів.
 
Модернізували теплові пункти у трьох районах міста планують харківські комунальники
 
Технічний директор КП «ХТМ» Євген Кауркін зазначив, що в цих районах ремонтні кампанії завжди проходили у тримісячний термін, а під час війни за той самий час потрібно виконати вдвічі більше робіт. Зокрема, капітальній заміні підлягають понад 30 км внутрішньоквартальних мереж. За його словами, перекладання магістралей великого діаметра почали навіть раніше запланованих дат. Також проводиться модернізація теплових камер.
 
Модернізували теплові пункти у трьох районах міста планують харківські комунальники
 
Крім того, ремонтні роботи продовжуються на ТЕЦ-5. Як зазначили на підприємстві, проводити такий масштабний ремонт без відключення гарячої води неможливо. Але завдяки цьому в опалювальний сезон харків'яни будуть з теплом.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  тепло, ремонт, харків
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