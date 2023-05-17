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17.05.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

Поліцейські та рятувальники проводять серед населення інформаційно-роз'яснювальні роботи

Вогнеборці Харківського РУ ГУ ДСНС України у Харківській області регулярно проводять просвітницьку роботу серед населення, що стосується запобігання пожеж, безпеки життєдіяльності та мінної безпеки.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
16 травня такі заходи відбулися на території Люботинської міської ради, Пісочинської селищної ради та на деокупованій території Циркунівської сільської ради.
 
Від рятувальників та поліцейських люди дізналися як можна розпізнати небезпечну знахідку та про дії при виявленні вибухонебезпечних чи підозрілих предметів.
 
Також співрозмовникам нагадали правила пожежної безпеки в побуті, наголосили на забороні спалювання сухої рослинності та роз’яснили алгоритм безпечного відпочинку поблизу водних об’єктів.
В населених пунктах, де проводилися рейди, мешканці отримали відповідні тематичні листівки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно усувають аварії.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  рятувальники, харків
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