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17.05.2023  15:58   

Бадмінтоністка з Харкова стала чемпіонкою та призеркою межнародних змагань

Спортсменка з Харкова виборола у Франції дві нагороди.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, вихованка Харківського бадмінтонного спортивного клубу Софія Лаврова здобула дві медалі на змаганнях «Yonex 3 borders U19», який відбувся у Франції.
 
Разом із партнером з Німеччини дівчина виборола «золото», а в одиночному розряді стала бронзовою призеркою. 
 
 
Крім того, у жіночій парі третє місце посіли інші вихованки ХБСК Анастасія Алимова та Раія Альмалалха. Це перша нагорода дівчат у віковій категорії до 19 років.
 

Тэги:  спорт, чемпіон, харків, бадмінтон
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