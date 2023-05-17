17.05.2023 15:58

Бадмінтоністка з Харкова стала чемпіонкою та призеркою межнародних змагань

Спортсменка з Харкова виборола у Франції дві нагороди.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, вихованка Харківського бадмінтонного спортивного клубу Софія Лаврова здобула дві медалі на змаганнях «Yonex 3 borders U19», який відбувся у Франції.

Разом із партнером з Німеччини дівчина виборола «золото», а в одиночному розряді стала бронзовою призеркою.

Крім того, у жіночій парі третє місце посіли інші вихованки ХБСК Анастасія Алимова та Раія Альмалалха. Це перша нагорода дівчат у віковій категорії до 19 років.



