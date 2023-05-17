17.05.2023 15:31 Дмитро Колонєй

Харківський ділок, який не виконав умов договору, залишиться без ділянки землі вартістю у десятки мільонів

Прокуратур вимагає від харківського підприємця повернути ділянку місту.



Харківський ділок, який не виконав умов договору, залишиться без ділянки землі вартістю у десятки мільонів



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, підприємець у 2007 році отримав у оренду земельну ділянку площею майже 2,5 га із земель рекреаційного призначення на території Черкасько-Лозівської сільської ради Дергачівського району за межами населеного пункту для будівництва бази відпочинку.

Згодом вказана земля перейшла до комунальної власності Харківської міської ради та отримала нову адресу — просп. Лозовеньківський у м. Харкові.

Зазначена земельна ділянка має слугувати оперативним базисом для розміщення різноманітних об’єктів життєдіяльності людини, задоволення потреб територіальної громади у розвитку інфраструктури на її території.

Харків’янином вже впродовж 16 років так і не розпочато будівництво. Земельна ділянка знаходиться в занедбаному стані, фізичною особою не отримано передбачених законодавством дозвільних документів на здійснення будівництва, встановлених договором оренди землі, що свідчить про наявність істотних порушень умов договору з боку орендаря. Це унеможливлює ефективне використання вказаної земельної ділянки. За позовом окружної прокуратури Дзержинським районним судом міста Харкова відкрито провадження у справі.



