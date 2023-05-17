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17.05.2023  15:31   Дмитро Колонєй

Харківський ділок, який не виконав умов договору, залишиться без ділянки землі вартістю у десятки мільонів

Прокуратур вимагає від харківського підприємця повернути ділянку місту.


Харківський ділок, який не виконав умов договору, залишиться без ділянки землі вартістю у десятки мільонів
Залишиться без ділянки землі вартістю у десятки мільонів харквський ділок, який за 16 років не виконав умов договору
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, підприємець у 2007 році отримав у оренду земельну ділянку площею майже 2,5 га із земель рекреаційного призначення на території Черкасько-Лозівської сільської ради Дергачівського району за межами населеного пункту для будівництва бази відпочинку. 
 
Згодом вказана земля перейшла до комунальної власності Харківської міської ради та отримала нову адресу — просп. Лозовеньківський у м. Харкові.
 
Зазначена земельна ділянка має слугувати оперативним базисом для розміщення різноманітних об’єктів життєдіяльності людини, задоволення потреб територіальної громади у розвитку інфраструктури на її території.
 
Харків’янином вже впродовж 16 років так і не розпочато будівництво. Земельна ділянка знаходиться в занедбаному стані, фізичною особою не отримано передбачених законодавством дозвільних документів на здійснення будівництва, встановлених договором оренди землі, що свідчить про наявність істотних порушень умов договору з боку орендаря. Це унеможливлює ефективне використання вказаної земельної ділянки. За позовом окружної прокуратури Дзержинським районним судом міста Харкова відкрито провадження у справі.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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