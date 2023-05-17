17.05.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Комунальники продовжують відновлення колектора на проспекті Гагаріна

Ремонтники комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» продовжують відновлювальні роботи на каналізаційному колекторі на проспекті Гагаріна у Слобідському районі, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 17 травня, начальник дільниці з ремонту мереж каналізації В'ячеслав Язиков, ремонтники комплексу ведуть системну підготовку для безпосереднього перекладу зруйнованої ділянки колектора.

«Після ретельної діагностики трубопроводу перекладати намітили відкритим способом. Він трудомісткий, але в даному випадку єдино застосовний. Імовірно, заміні підлягає близько 700 метрів колектора. Але це не остаточна цифра, подальше дослідження стану трубопроводу продовжується. І у разі виявлення подальших ділянок, пошкоджених корозією, обсяги заміни будуть збільшені. Налагодили гідродинамічне прочищення та організували допоміжне перекачування стоків, триває монтаж основної лінії перекачування водовідведення», - зазначив В'ячеслав Язиков.

За його словами, цей колектор є важливим об'єктом міської інфраструктури, тому перед нашим колективом поставлено задачу оперативно виконати комплексні заходи щодо відновлення аварійної ділянки трубопроводу. У ремонтних роботах задіяні не лише всі виробничі служби комплексу «Харківводовідведення», а й затребувані у процесі бригади з інших підрозділів підприємства. Наприклад, трубопроводи, що перекачують, готують майстри комплексу «Харківводопостачання».

«Результативне виконання цього важливого завдання знаходиться під постійним контролем керівництва підприємства. Наші ремонтники забезпечені спецтехнікою, матеріалами та обладнанням.

Зокрема, сьогодні фахівці лабораторії телевізійного контролю діагностували ще одну ділянку колектора, а інженери з безпеки проконтролювали всі виробничі процеси. Упевнений, що завдяки чітким та злагодженим діям усіх фахівців та працівників ми оперативно впораємося з поставленим складним завданням та своєчасно відновимо пропускну спроможність даного колектора», - наголосив начальник дільниці з ремонту мереж каналізації.



