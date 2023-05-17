17.05.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

АТ «Харківгаз» проведе ремонтні роботи у Золочівській громаді: де не буде газу

Ремонтні роботи проводитимуть з 8.00 23 травня по 17.00 24 травня 2023 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Для стабільного функціонування газорозподільної системи області в опалювальному сезоні, та заміни технологічного обладнання газорегуляторного пункту, що забезпечує тиск газу у будинки споживачів, фахівці Дергачівського відділення АТ «Харківгаз» проведуть ремонтні роботи на газопроводах у Золочівській громаді.

На час ремонту газогонів тимчасово призупиняється доставка газу споживачам села Довжик за адресами:

вул. Мирошника,

вул. Незалежна,

вул. 40 років Перемоги,

вул. Садова,

вул. Миру № 76А, 78, 80, 82, 84, 86, 88;

пров. Сонячний,

пров. Лебєдєва.

Після проведення основних ремонтних робіт відновлення газопостачання домоволодінь буде проводитись поетапно, починаючи з 24 травня, з дотриманням діючих вимог безпеки при використанні газу.



