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17.05.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

АТ «Харківгаз» проведе ремонтні роботи у Золочівській громаді: де не буде газу

Ремонтні роботи проводитимуть з 8.00 23 травня по 17.00 24 травня 2023 року.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Для стабільного функціонування газорозподільної системи області в опалювальному сезоні, та заміни технологічного обладнання газорегуляторного пункту, що забезпечує тиск газу у будинки споживачів, фахівці Дергачівського відділення АТ «Харківгаз» проведуть ремонтні роботи на газопроводах у Золочівській громаді.
 
На час ремонту газогонів тимчасово призупиняється доставка газу споживачам села Довжик за адресами:
 
  • вул. Мирошника,
  • вул. Незалежна,
  • вул. 40 років Перемоги,
  • вул. Садова,
  • вул. Миру № 76А, 78, 80, 82, 84, 86, 88;
  • пров. Сонячний,
  • пров. Лебєдєва.
Після проведення основних ремонтних робіт відновлення газопостачання домоволодінь буде проводитись поетапно, починаючи з 24 травня, з дотриманням діючих вимог безпеки при використанні газу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно усувають аварії.
 

Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  жкг, харків
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