У селі на Харківщині, де більше року на було світло, налагодили електропостачання

На звільнених від окупантів територіях Харківщини фахівці "Харківобленерго" продовжують відновлювати електропостачання.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, фахівці "Харківобленерго" повернули живлення для мешканців села Первомайське Балаклійської громади Ізюмського району. Це село було знеструмлене з березня минулого року через значні пошкодження ліній електропередач, завданих окупантами.
Щоб повернути напругу споживачам піротехніки ДСНС очистили 1,5 км мінних полів, а електрики відновили 11 км ліній електропередач, замінили 12 опор та трансформатор.
У планах енергетиків повернути електропостачання у села Гусарівка, Вітрівка, Волвенкове та Байрак на Балаклійщині.
Раніше РЕДПОСТ писав, що в обленерго розповіли, у які населені пункти Харківщини повернуть світло у травні.
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