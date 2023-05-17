17.05.2023 14:09 Рита Парфенова

У селі на Харківщині, де більше року на було світло, налагодили електропостачання

На звільнених від окупантів територіях Харківщини фахівці "Харківобленерго" продовжують відновлювати електропостачання.



t.me/synegubov





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, фахівці "Харківобленерго" повернули живлення для мешканців села Первомайське Балаклійської громади Ізюмського району. Це село було знеструмлене з березня минулого року через значні пошкодження ліній електропередач, завданих окупантами.



Щоб повернути напругу споживачам піротехніки ДСНС очистили 1,5 км мінних полів, а електрики відновили 11 км ліній електропередач, замінили 12 опор та трансформатор.



У планах енергетиків повернути електропостачання у села Гусарівка, Вітрівка, Волвенкове та Байрак на Балаклійщині.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в обленерго розповіли, у які населені пункти Харківщини повернуть світло у травні.



