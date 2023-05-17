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17.05.2023  14:46   Дмитро Колонєй

Кирило Буданов дав прогноз, хто переможе у конфлікті Прігожина, Шойгу та Гєрасімова

Очільник воєнної розвідки України дав оцінку ситуації та розповів, чи збирається Україна атакувати Білорусь.


Кирило Буданов дав прогноз, хто переможе у конфлікті Прігожина, Шойгу та Гєрасімова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, начальник воєнної розвідки Кирило Буданов так оцінює ситуацію, яка складася: 
 

Становище РФ

  • Росія ― не СРСР: вони не можуть виробляти [високоточну технологічну зброю] в достатніх об’ємах. Санкції відіграють у цьому певну роль, але це не єдиний і не вирішальний фактор;
  • Єдина причина того, що дрони падають на Кремль, ― російська агресія;
  • Абсолютна більшість еліт країни-агресорки проти цієї війни. Інше питання ― як перейти до реалізації [їхнього невдоволення];
  • з певними діячами з російської опозиції ми ведемо роботу: вони є для нас і джерелом інформації, і надією на якесь майбутнє, бо як би територіально не видозмінилася РФ після закінчення війни, якась її частина буде з нами межувати;
  • є росіяни, які навіть з певних патріотичних міркувань йдуть з нами на співпрацю. Вони розуміють, що це ненормальна ситуація, яка сталась. З  ними всіма та тими, хто розкаявся й готовий до видозмінення Росії, до виведення військ з України, до відбудови, до вибачень перед українським народом ― ми готові співпрацювати;
  • Керівництво РФ досі утримує суцільний контроль над діяльністю усієї своєї системи;
  • Щойно ситуація в РФ захитається, кадиров одним з перших вийде з-під контролю. Це буде війна за виживання;
  • відверті покидьки, ґвалтівники, воєнні злочинці понесуть заслужену кару у будь-якій країні світу. Заслуженою карою за такі діяння може бути винятково їхня ліквідація. Нічого іншого я не розглядаю. Це моя особиста думка, я її притримуюсь і буду втілювати в життя;
  • встановлення демілітаризованої 100-кілометрової зони вглиб рф є нашою метою. Це зона, з якої неможливе ураження звичайними засобами.
  • пересічним росіянам доведеться дуже довго платити за війну: як економічно, так і репутаційно, політично.

Протистояння Прігожина, Шойгу та Гєрасімова

  • вплив Пріґожина не зменшився.
  • Чи переможе пріґожин у протистоянні з міністром оборони та начал"ьником генштабу? На мою думку, переможе. Їхній конфлікт не інсценований, а реальний;
  • Гєрасімов і Шойґу були дуже «за» війну проти України, але стали жертвами своєї ж пропаганди. Керівництво рф вклалось у неї так, що пропаганда зрештою почала впливати на них самих;

Білорусь

  • Ми не збираємося атакувати Білорусь.
  • Відколи останній російський солдат утік з Київщини, жодних загроз з білоруської території не було

Путін, його двійники та смерть

  • В окупованому Маріуполі та на параді в Москві 9 травня 2023 року був несправжній Путін. 
  • Путін ― законна ціль для України, але наразі ми не робимо спроб його знищити;
  • визнання смерті Путіна дуже швидко й різко все змінить. Чи використаємо ми цей момент ― ось у чому питання.
  •  

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  прогноз, буданов, агрессия россии
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