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17.05.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

Схопив за горло і прив'язав скотчем продавчиню: у Харкові затримали грабіжника магазину

Правоохоронці оперативно затримали чоловіка за скоєння розбійного нападу в Основ`янському районі Харкова.

нападник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що зловмисник зайшов до магазину та попросив показати товар з вітрини. Дочекавшись, коли продавчиня підійде до вітрини, чоловік схопив її за горло та змусив зачинити магазин. Нападник прив’язав потерпілу до стільця скотчем, зібрав товари на суму близько 85 тисяч гривень у сумку та втік. 
 
Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявися 57-річний чоловік. Речові докази вилучено.
 
Порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
 
На даний час вирішується питання про повідомлення нападнику про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.
 
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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