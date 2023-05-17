17.05.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно усувають аварії

У вівторок бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували п'ять аварій на ділянках трубопроводів і відремонтували сім оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, у Шевченківському районі проведено комплекс ремонтно-відновлювальних робіт на магістралях на вулиці Дерев'янка (діаметр 400 мм) та проспекті Науки (діаметр 100 мм).

«У першому випадку оперативно виявивши причину виникнення аварійної ситуації, негайно розпочали її усунення. Після ліквідації пошкодження, досконально проаналізувавши ситуацію, вирішили все ж таки провести заміну ділянки магістралі та розпочали підготовчі роботи.

Також успішно спрацювали на проспекті Науки. Після проведення ремонтних робіт територію в обов'язковому порядку впорядкували», – поінформував начальник районної служби Андрій Целогородцев.

Сьогодні бригади АВР розпочали ліквідацію 10 аварійних ситуацій на водоводах.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».



