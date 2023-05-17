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17.05.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

Енергетики розповіли про ситуацію зі світлом у Харківській області

У Харківській області відновлено повітряну лінію, поруч з якою було знешкоджено понад 1000 мін.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство енергетики України.
 
На Харківщині було відновлено лінію довжиною 12 км, пошкоджену з початку бойових дій. Аби допустити енергетиків до її відновлення, саперам довелося знешкодити понад 1000 протитанкових та протипіхотних мін.
 
Однак без світла через попередні обстріли залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
 
Загалом за добу світло повернули для майже 7 тисяч споживачів. 
 
«Триває наймасштабніша за роки незалежності ремонтна кампанія об’єктів енергетичної інфраструктури у межах підготовки до нового опалювального сезону. Планово ремонтуються як об'єкти генерації, так і мережева інфраструктура.  
 
Проте обмеження для побутових споживачів не плануються. Енергетична система працює стабільно»,- повідомили у Міністерстві.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники стежать за задовільним станом доріг.
 

Источник:   Міністерство енергетики України
 Тэги:  жкг, харків
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