17.05.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Енергетики розповіли про ситуацію зі світлом у Харківській області

У Харківській області відновлено повітряну лінію, поруч з якою було знешкоджено понад 1000 мін.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство енергетики України.

На Харківщині було відновлено лінію довжиною 12 км, пошкоджену з початку бойових дій. Аби допустити енергетиків до її відновлення, саперам довелося знешкодити понад 1000 протитанкових та протипіхотних мін.

Однак без світла через попередні обстріли залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Загалом за добу світло повернули для майже 7 тисяч споживачів.

«Триває наймасштабніша за роки незалежності ремонтна кампанія об’єктів енергетичної інфраструктури у межах підготовки до нового опалювального сезону. Планово ремонтуються як об'єкти генерації, так і мережева інфраструктура.

Проте обмеження для побутових споживачів не плануються. Енергетична система працює стабільно»,- повідомили у Міністерстві.



