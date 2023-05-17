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17.05.2023  11:31   Рита Парфенова

Харківський літмузей запрошує на Підвалини

Мініфестиваль до щорічної Ночі музеїв будет провелений у літмузеї 20 травня.

виставка “Харків – Залізобетон”
Виставка “Харків – Залізобетон”

Ціїє суботи у Харкові пройде низка заходів до Ночі музеїі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківській літературний музей.

У музеї обіцяють відкритти новий експозиційний простір у підвалі, а також проєкти, які не вдалося реалізувати в минулому.
 
«Символічно в літмузейному підвалі на початку його існування розташувалася майстерня художника Валєра Бондаря. На Ночі музеїв ви зможете відчути її атмосферу й оглянути експозицію робіт Бондаря, а ще — власноруч виготовити естампи з ліногравюр художника3, – розповіли организатори заходу.
 
У самому приміщенні музею буде експонуватися виставка “Харків – Залізобетон”, яка минулого року об’їздила 5 міст України.
 
Програму доповнять мінілекції у форматі 15х4 від спеціалістів з різних галузей та "Світлий концерт" Харківського університету мистецтв.
 
Детальнішу програму музей озвучить 18 травня.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківській художній музей провів низку заходів до Ночі музеїв на сторінці у Фейсбуці.

 


Источник:   Харківський літературний музей
 Тэги:  ніч музеїв, літмузей, харків
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