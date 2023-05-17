17.05.2023 11:31 Рита Парфенова

Харківський літмузей запрошує на Підвалини

Мініфестиваль до щорічної Ночі музеїв будет провелений у літмузеї 20 травня.



Виставка “Харків – Залізобетон”

Ціїє суботи у Харкові пройде низка заходів до Ночі музеїі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківській літературний музей.

У музеї обіцяють відкритти новий експозиційний простір у підвалі, а також проєкти, які не вдалося реалізувати в минулому.

«Символічно в літмузейному підвалі на початку його існування розташувалася майстерня художника Валєра Бондаря. На Ночі музеїв ви зможете відчути її атмосферу й оглянути експозицію робіт Бондаря, а ще — власноруч виготовити естампи з ліногравюр художника3, – розповіли организатори заходу.

У самому приміщенні музею буде експонуватися виставка “Харків – Залізобетон”, яка минулого року об’їздила 5 міст України. Програму доповнять мінілекції у форматі 15х4 від спеціалістів з різних галузей та "Світлий концерт" Харківського університету мистецтв.

Детальнішу програму музей озвучить 18 травня. Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківській художній музей провів низку заходів до Ночі музеїв на сторінці у Фейсбуці.



