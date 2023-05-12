12.05.2023 14:55 Віталій Хінєвіч

Харків'ян запрошують на Ніч музеїв

Харківський художній музей запрошує всіх бажаючих до неймовірної пригоди у світі мистецтва, передає РЕДПОСТ .

Музей представив низку заходів:

20:00 - "Дивись: це рисунок, картини основа. Візьми розфарбуй, щоб розквітла веселкою гама його кольорова!"

Розмальовки для дітей і дорослих. Пориньте у світ фантазії та кольору, де кожен з вас зможе проявити свою творчість!

21:00 - "Картини розкривають таємниці"

О. О. Мурашко "Паризьке кафе" Розкрийте віртуальні двері до таємничого світу картини та дізнайтесь багато цікавого про творчість Олександра Мурашка!

22:00 - Концерт-вітання арт-проєкту "Натхнення"

Приєднуйтесь до нашої музичної подорожі, де ви зможете насолодитися талановитими виконавцями та їхніми неповторними виступами!

Початок заходу о 22:00 13 травня, місце проведення: сторінка Facebook Харківського Художнього музею.



