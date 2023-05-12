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12.05.2023  14:55   Віталій Хінєвіч

Харків'ян запрошують на Ніч музеїв

Харківський художній музей запрошує всіх бажаючих до неймовірної пригоди у світі мистецтва, передає РЕДПОСТ .

Ніч музеїв
 
Музей представив низку заходів:
 
20:00 - "Дивись: це рисунок, картини основа. Візьми розфарбуй, щоб розквітла веселкою гама його кольорова!" 
 
Розмальовки для дітей і дорослих. Пориньте у світ фантазії та кольору, де кожен з вас зможе проявити свою творчість! 
 
21:00 - "Картини розкривають таємниці" 
 
О. О. Мурашко "Паризьке кафе"  Розкрийте віртуальні двері до таємничого світу картини та дізнайтесь багато цікавого про творчість Олександра Мурашка! 
 
22:00 - Концерт-вітання арт-проєкту "Натхнення" 
 
Приєднуйтесь до нашої музичної подорожі, де ви зможете насолодитися талановитими виконавцями та їхніми неповторними виступами!
 
Початок заходу о 22:00 13 травня, місце проведення: сторінка Facebook Харківського Художнього музею.

Источник:   Харківський художній музей
 Тэги:  харків, ніч музеїв
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