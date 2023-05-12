12.05.2023 14:31 Дмитро Колонєй

Ремонт зупинить рух харківського трамваю

Про зміни у русі транспорту поінфомували у харквському Департаменті інфраструктури.



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, рух трамваїв на вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Кошкіна до вул. Молочної, буде припинений з 10:00 до 18:00 15 травня 2023 року, що пов’язано з необхідністю проведення ремонтних робіт КП «Харківводоканал».

Трамвай №8 курсуватиме так%

розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон».



