12.05.2023 15:00 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав Нацгвардію України з річницею створення

Відбулися урочистості до дев’ятої річниці створення Нацгвардії України. Новини Харкова



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов, під час урочистого прийому подякував військовослужбовцям за мирний український Харків, зазначивши, що бійці Нацгвардії були одними з перших, хто вступив у бій за місто поряд зі Збройними Силами України та підрозділами територіальної оборони.

«Ми дякуємо вам за мужність та героїзм! Я памʼятаю перші дні війни і те, як ви захищали місто. Завдяки вам ворог не пройшов далі, не захопив Харків. Ви й донині бороните нас на фронті, ризикуючи заради миру, спокою України та нашої свободи своїм життям», - зазначив Ігор Терехов.

Нацгвардійці були нагороджені відзнакою Харківського міського голови - медаллю «За оборону міста-героя України Харкова», Почесними грамотами виконавчого комітету Харківської міської ради та Подяками міського голови.



