12.05.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Загиблого під час обстрілу ферми на Харківщині раніше викрадали окупанти

Внаслідок ворожого обстрілу села Чернещина загинув мирний мешканець.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Борівську селищну раду.

12 травня російські окупанти обстріляли село Чернещина Борівської громади. Внаслідок обстрілу загинув працівник ферми Максим Сергійович Романченко.

«Загиблому було 36 років, він працював тваринником на місцевому підприємстві. Під час окупації Борівської громади його викрадали російські військові, допитували та катували звинувачуючи у співпраці з ЗСУ.

Окупанти тоді викрали його документи та використали їх у своїй ІПСО для створення фейкової «новини»-публікували фото військового квитка Максима Романченка із супровідним текстом, що, буцімто, українські військові добровільно здаються в полон.

Максиму вдалося тоді вижити і повернутися додому, але, на жаль, сьогодні російський агресор забрав його життя назавжди. У Максима Романченка залишилися батьки, цивільна дружина, маленька дитина.

Виловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Розділяємо біль скорботи»,- йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, СБУ викрила колаборантку, яка очолювала "управління праці і соціальної політики" окупантів в Ізюмі.



