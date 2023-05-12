12.05.2023 15:31 Дмитро Колонєй
Ватажки окупантів конфліктують та шукають винного
Ситуацію, яка склалася серед керівників армії загарбників прокоментував представник воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, конфлікт між власником так званої ПВК «Ваґнер» Пріґожиним з міністром оборони держави-агресора Шойґу та головою генштабу армії Гєрасімовим прокомнетував представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.
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конфлікт свідчить про їхній страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку країни;
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одіозні ватажки росіян перебувають у стресі й бентезі, що спричинені невизначеністю їхнього майбутнього після усунення російського диктатора Путіна та остаточної поразки агресора у війні;
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ніхто з цієї трійці не бажає брати на себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук крайніх. От зараз вони між собою визначають, хто ж буде винний.
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