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12.05.2023  15:31   Дмитро Колонєй

Ватажки окупантів конфліктують та шукають винного

Ситуацію, яка склалася серед керівників армії загарбників прокоментував представник воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, конфлікт між власником так званої ПВК «Ваґнер» Пріґожиним з міністром оборони держави-агресора Шойґу та головою генштабу армії Гєрасімовим прокомнетував представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.
 
  • конфлікт свідчить про їхній страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку країни;
  • одіозні ватажки росіян перебувають у стресі й бентезі, що спричинені невизначеністю їхнього майбутнього після усунення російського диктатора Путіна та остаточної поразки агресора у війні;
  • ніхто з цієї трійці не бажає брати на себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук крайніх. От зараз вони між собою визначають, хто ж буде винний.
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, конфлікт, рф
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