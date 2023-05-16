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16.05.2023  13:25   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники стежать за задовільним станом доріг

Бригади КП «Шляхрембуд» проводять ремонтні роботи у різних районах міста.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зазначається, що комунальники встановлюють бортовий камінь на вул. Таганській, наносять дорожню розмітку на вул. Полтавський Шлях та наводять лад на проїжджій частині вулиць та доріг міста - прибирають сміття та змет.
 
Харків
 
Також комунальники відновлюють асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами на вул. 23 Серпня, вул. Клочківській, вул. Коломенській, вул. Мінській, вул. Новгородській, пр. Людвіга Свободи та ін. 
 
Сьогодні, 16 травня, на дорогах міста працюють 180 робітників та 164 одиниці спецтехніки підприємства. За попередню добу було вивезено 148 куб. м змету та 4,5 куб. м ТПВ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 250 мін знайшли на 300-метровому відрізку під високовольтними лініями Харківської області.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, дороги
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