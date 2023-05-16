16.05.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

Харків'янам розповіли, як передати показання приладів обліку води

Для проведення коректних нарахувань за послуги водопостачання та водовідведення комунальне підприємство «Харківводоканал» рекомендує абонентам передавати показання приладів обліку води до 20 числа кожного місяця.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Як розповіли в Департаменті збуту КП «Харківводоканал», потрібно вчасно передавати показання придадів обліку не тільки холодного, але і гарячого водопостачання. Показання приладів обліку холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання та водовідведення, а показання гарячої води - для формування платежів за відведення гарячої води.

КП «Харківодоканал» створив умови для того, щоб споживачі отримали можливість передавати показання приладів обліку води максимально зручним для себе способом.

Способи передачі показань приладів обліку води:

1. Особистий кабінет на офіційному сайті підприємства.

2. Спеціальний номер Viber: 050 355-12-12 (даний номер призначений тільки для прийому показань в форматі повідомлень).

3. Цілодобовий телефон для прийому показань водомірів: 057 707-58-51.

4. Call-центр підприємства: 057 707-57-57 ; 057 757-82-80 (з 8:00 до 21:00, крім неділі).

5. Чат-бот у мобільному додатку «Telegram».

Довідка. Для початку роботи в пошуковому рядку «Telegram» необхідно ввести назву підприємства, клікнувши на нього, абонент потрапляє безпосередньо в месенджер.

Детальна інструкція по роботі в мобільному додатку «Telegram» розміщена на офіційному сайті підприємства в розділі « лічильники ».



