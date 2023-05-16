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16.05.2023  13:55   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов на нараді в Кабінеті Міністрів України представив проєкт відновлення об'єктів у місті

Харківський міський голова Ігор Терехов під час наради Кабінета Міністрів України представив проєкт відновлення об'єктів у місті Харкові, які постраждали внаслідок обстрілів.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповів мер сьогодні, 16 травня, в ефірі національного телемарафону, під час наради урядовці висловили підтримку Харкову.
 
«Ми спілкувалися щодо відновлення критичної та транспортної інфраструктури. Окремо обговорили енергетичний блок питань, над якими працюємо разом. Я вдячний віце-прем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову та його команді за увагу до Харкова», - зазначив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові працюють над створенням нового Генерального плану разом із архітектором Норманом Фостером.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, відбудова
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