16.05.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов на нараді в Кабінеті Міністрів України представив проєкт відновлення об'єктів у місті

Харківський міський голова Ігор Терехов під час наради Кабінета Міністрів України представив проєкт відновлення об'єктів у місті Харкові, які постраждали внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповів мер сьогодні, 16 травня, в ефірі національного телемарафону, під час наради урядовці висловили підтримку Харкову.

«Ми спілкувалися щодо відновлення критичної та транспортної інфраструктури. Окремо обговорили енергетичний блок питань, над якими працюємо разом. Я вдячний віце-прем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову та його команді за увагу до Харкова», - зазначив Ігор Терехов.



