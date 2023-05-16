16.05.2023 13:15 Євген Клочко

Банки чи криптогаманці: де краще зберігати заощадження

Криптовалюта давно перестала бути експериментом, до якого ставляться з побоюванням. Сьогодні курс ефіру , біткоїну та інших токенів хвилює людей не менше, ніж вартість євро чи долара. З кожним днем з'являється все більше сервісів, заснованих на технології блокчейн, а сама криптовалюта вже не сприймається у відриві від реальності, оскільки за неї можна купити реальні товари та оплатити послуги. Саме тому інвестиції у цифрові гроші здаються набагато перспективнішими, ніж зберігання активів у вигляді банківських депозитів.

Особливості зберігання коштів у банках

Серед фінансових аналітиків існує думка, що банківський депозит як перспективна інвестиція давно зжив себе. На це є кілька причин:

депозит у національній валюті (зокрема у гривні) пов'язаний із високими ризиками втрати заощаджень, оскільки курс фіатних коштів нестабільний;

депозит в іноземній валюті (долари чи євро) характеризується мінімальним відсотком річних;

прибуток від зберігання фіатних грошей у банках практично повністю «з'їдається» інфляцією;

ви не зможете забрати вкладення до закінчення терміну договору без штрафних санкцій.

Окрім мінімального відсотка за депозит, банки характеризуються досить високими комісіями за зняття та транзакцію коштів вкладників. Окремо варто згадати низький рівень безпеки під час переказів та зберігання грошей у банках. Головним козирем противників банківських систем є їх нестабільність. Важко порахувати кількість економічних криз, а кількість банків, які «луснули» та не повернули гроші вкладникам у ці періоди, жахає.

Особливості зберігання активів у криптогаманцях

Є кілька факторів, які дозволили криптовалюті вийти на перший план в очах інвесторів:

технологія блокчейн пропонує найвищий рівень безпеки при транзакціях та зберіганні коштів;

криптовалюта не регулюється третьою стороною, тоді як банківські установи змушують підкорятися своїм регламентам;

вкладник може будь-якої миті забрати токени з криптогаманця, обміняти їх чи оплатити ними реальні товари;

цифрові валюти з хорошими перспективами зростання «працюють» набагато краще за фіатні засоби (те саме зростання вартості ефіру, біткоїну або догкоїну скаже багато про що).

По суті, криптовалюта – це єдина по-справжньому міжнародна валюта. Вона не зазнає впливу держави, банку і навіть її розроблювача. Вона також не прив'язана до золотого запасу, якщо не йдеться про стейблкоїни, які використовуються для фіксування накопичень.

Виходить, що при зберіганні цифрових активів у криптогаманці вкладник не просто заморожує кошти, а робить вигідну інвестицію. Якщо інвестор не впевнений у будь-якій монеті, він переводить її в стейблкоїн, чия вартість дорівнює долару, євро або унції золота. Купуючи перспективну і недорогу криптовалюту, інвестор має надію на зростання вартості.

Висновок

Немає сумнівів, що технологія блокчейн гнучкіша, ніж сучасна банківська система. Це ж можна сказати і про засоби зберігання цифрових засобів. Інвестори не прив'язуються до термінів і можуть забрати активи будь-якої миті. Також перспективи зростання токенів набагато вищі. Саме тому зберігання заощаджень у криптовалюті бачиться набагато вигідніше за депозити в банках.



