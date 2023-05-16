16.05.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові на хабарі викрили еколога

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні поточного року державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Харківської області Державної екологічної інспекції у Харківській області вирішив незаконним способом підзаробити грошей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Так, еколог проводив перевірку за скаргою щодо засмічення та забруднення будівельними відходами земельної ділянки у Чугуївському районі одним із підприємств, яке має поблизу орендовані нежитлові приміщення.

Оглянувши земельну ділянку, держінспектор повідомив керівнику підприємства, що за забруднення землі йому буде нарахована шкода у сумі майже 2 млн гривень.

Підозрюваний запропонував керівнику підприємства «вирішити питання по-мирному». За ненакладення адміністративних санкцій еколог почав вимагати від чоловіка неправомірну вигоду у сумі 26 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали службовця у порядку ст. 208 КПК України під час передачі всієї суми грошей поблизу одного з магазинів у Харкові.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби військові рф обстрілювали з артилерії, мінометів та з використанням авіації населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.



