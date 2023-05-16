Який радіаційний фон в Харкові та області на 16 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 16 травня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харкову 0,12 – 0,15 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10 – 0,15 мкЗв/год:
Комментариев: 0
Вам можуть зробити привабливу пропозицію, яка обіцяє виявитися перспективною та прибутковою. А ось у плані здоров'я будьте обережнішими.
Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
З 2018 року 16 травня відзначається Міжнародний день світла.
влажность:
давление:
ветер: