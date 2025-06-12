12.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 червня

Упродовж усього дня небо над Харковом залишатиметься хмарним. У другій половині дня очікується дощ, який триватиме до вечора. Не забудьте парасольку!

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 червня очікується мінлива хмарність. Вранці та вдень короткочасний дощ.

Вітер західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 20 – 22° тепла.

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Народні прикмети

якщо день ясний і сонячний – літо буде сухим і теплим;

дощ цього дня – прикмета вологого літа;

східний вітер віщує посуху;

вітер із півдня чи заходу – невдовзі дощитиме;

почули грім – рік буде врожайним, але бур буде чимало;

рясна роса вранці на траві – до спекотного літа;

якщо хмари пливуть високо – чекайте тривалого потепління.