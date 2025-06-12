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12.06.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 червня

Упродовж усього дня небо над Харковом залишатиметься хмарним. У другій половині дня очікується дощ, який триватиме до вечора. Не забудьте парасольку!

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 червня очікується мінлива хмарність. Вранці та вдень короткочасний дощ.

Вітер західний, 7 – 12 м/с.            

Температура повітря вдень 20 – 22° тепла.

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Народні прикмети

якщо день ясний і сонячний – літо буде сухим і теплим;

  • дощ цього дня – прикмета вологого літа;
  • східний вітер віщує посуху;
  • вітер із півдня чи заходу – невдовзі дощитиме;
  • почули грім – рік буде врожайним, але бур буде чимало;
  • рясна роса вранці на траві – до спекотного літа;
  • якщо хмари пливуть високо – чекайте тривалого потепління.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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