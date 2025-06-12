Прогноз погоди у Харкові на 12 червня

Упродовж усього дня небо над Харковом залишатиметься хмарним. У другій половині дня очікується дощ, який триватиме до вечора. Не забудьте парасольку!
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
12 червня очікується мінлива хмарність. Вранці та вдень короткочасний дощ.
Вітер західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 20 – 22° тепла.
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якщо день ясний і сонячний – літо буде сухим і теплим;
Сьогоднішній день може виявитися емоційно непростим, особливо у спілкуванні з близькими. Утримайтеся від критики та не намагайтеся вирішити всі проблеми одразу.
Упродовж усього дня небо над Харковом залишатиметься хмарним. У другій половині дня очікується дощ, який триватиме до вечора. Не забудьте парасольку!
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
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