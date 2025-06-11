Кількість жертв атаки рф по підприємству в Харкові 7 червня зросла до шести: під завалами знайшли тіло ще однієї жінки

На території зруйнованого підприємства у Київському районі Харкова рятувальники знайшли тіло третьої загиблої працівниці. Пошуки інших зниклих тривають.
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