11.06.2025 21:54 Рита Парфенова

Кількість жертв атаки рф по підприємству в Харкові 7 червня зросла до шести: під завалами знайшли тіло ще однієї жінки

На території зруйнованого підприємства у Київському районі Харкова рятувальники знайшли тіло третьої загиблої працівниці. Пошуки інших зниклих тривають.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

На території підприємства в Київському районі Харкова, яке зазнало масштабної російської атаки вночі 7 червня, рятувальники виявили та деблокували тіло ще однієї загиблої жінки – 48-річної працівниці.

Це вже третє тіло, знайдене під завалами підвального приміщення. Раніше було знайдено тіла ще двох працівниць – 46 та 50 років.

За попередніми даними, на момент обстрілу в підвалі підприємства перебували шестеро працівників. Таким чином, ще трьох людей вважають зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

З урахуванням нової знахідки кількість загиблих унаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки росії на Харків 7 червня зросла до шести осіб.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Київському районі Харкова рятувальники продовжують розбирати завали на території підприємства, яке зазнало масованого обстрілу 7 червня.