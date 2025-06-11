    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Кількість жертв атаки рф по підприємству в Харкові 7 червня зросла до шести: під завалами знайшли тіло ще однієї жінки
11.06.2025  21:54   Рита Парфенова

Кількість жертв атаки рф по підприємству в Харкові 7 червня зросла до шести: під завалами знайшли тіло ще однієї жінки

На території зруйнованого підприємства у Київському районі Харкова рятувальники знайшли тіло третьої загиблої працівниці. Пошуки інших зниклих тривають.

У Харкові під завалами підприємства знайшли тіло третьої жінки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
На території підприємства в Київському районі Харкова, яке зазнало масштабної російської атаки вночі 7 червня, рятувальники виявили та деблокували тіло ще однієї загиблої жінки – 48-річної працівниці.
 
Це вже третє тіло, знайдене під завалами підвального приміщення. Раніше було знайдено тіла ще двох працівниць – 46 та 50 років.
 
За попередніми даними, на момент обстрілу в підвалі підприємства перебували шестеро працівників. Таким чином, ще трьох людей вважають зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
 
З урахуванням нової знахідки кількість загиблих унаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки росії на Харків 7 червня зросла до шести осіб.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Київському районі Харкова рятувальники продовжують розбирати завали на території підприємства, яке зазнало масованого обстрілу 7 червня.
Тэги:  дснс, розбір завалів, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.06 Надзвичайні події У Харкові сталася пожежа в будівлі ТЦК: всіх евакуювали, загоряння локалізоване 11.06 Надзвичайні події Кількість загиблих під час удару по підприємству Харкова 7 червня зросла до п’яти – тривають пошукові роботи 10.06 Надзвичайні події Під час розбіру завалів зруйнованого масованим обстрілом підприємства Харкова стався обвал
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 