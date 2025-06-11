11.06.2025 21:38 Рита Парфенова

У Харкові сталася пожежа в будівлі ТЦК: всіх евакуювали, загоряння локалізоване

11 червня у Харкові виникла пожежа в одній із будівель РТЦК та СП. Людей оперативно евакуювали, вогонь локалізували рятувальники. Правоохоронці встановлюють причини займання.

Сьогодні, 11 червня, в одній із будівель районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова виникла пожежа, передає РЕДПОСТ.

Як повідомив Харківський обласний ТЦК та СП, особовий склад і громадяни, які перебували в приміщенні та на території центру, були вчасно евакуйовані. Загоряння локалізували підрозділи ДСНС, що прибули на виклик чергової зміни ТЦК.

Причини пожежі будуть встановлені після проведення відповідних експертиз та розслідування, яке здійснюють правоохоронці.

У ТЦК наголошують, що поширення у мережі повідомлень про нібито «підпал» або «диверсію» походить із російських пропагандистських джерел. Там закликають громадян не поширювати неперевірену або фейкову інформацію.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції. Командування обласного та районного ТЦК співпрацює з правоохоронцями задля встановлення обставин події.

Усі центри комплектування Харківщини посилюють заходи пожежної безпеки. Також плануються додаткові перевірки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 11 червня під атакою ворога перебували житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах міста.