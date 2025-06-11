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11.06.2025  21:10   Рита Парфенова

У Харкові триває відновлення девʼятиповерхівки на вулиці Сердюка після обстрілу

У пошкодженому внаслідок російських обстрілів будинку на вул. Леся Сердюка ремонтують фасад, утеплюють понад 7 тис. кв. м зовнішніх стін, відновлюють покрівлю, інженерні мережі та облаштовують прибудинкову територію.

У Харкові ремонтують будинок на вул. Сердюка, пошкоджений під час обстрілу

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, на вулиці Леся Сердюка в Харкові тривають відновлювальні роботи в девʼятиповерховому житловому будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, на об’єкті проводиться ремонт фасаду та відновлення зруйнованих стін. Паралельно утеплюють понад 7 тисяч квадратних метрів зовнішніх стін.

У Харкові ремонтують будинок на вул. Сердюка, пошкоджений під час обстрілу

У планах також – утеплення перекриття технічного поверху та ремонт даху, площа якого становить понад 1,8 тисячі квадратних метрів.

Крім того, у будинку відновлять інженерні мережі, встановлять нове скління, замінять пошкоджені вхідні двері, відремонтують вхідні групи, облаштують пандуси та проведуть внутрішні роботи. Завершальним етапом стане впорядкування прибудинкової території.

У Харкові ремонтують будинок на вул. Сердюка, пошкоджений під час обстрілу

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові продовжується ремонт багатоквартирних будинків, що постраждали від ворожих атак. У Київському районі будівельники вже відновлюють стіни та дах одного з пошкоджених чотириповерхових будинків.

У Харкові ремонтують будинок на вул. Сердюка, пошкоджений під час обстрілу

Тэги:  відновлення, благоустрій, харків, агрессия россии
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