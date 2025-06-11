11.06.2025 20:47 Рита Парфенова

У Харкові затримали чоловіка, який продавав підроблені золоті прикраси через OLX

Поліція викрила 47-річного харків’янина, який ошукав двох покупців, продавши їм підробки ювелірних виробів загалом на понад 36 тисяч гривень. Проти зловмисника відкрито кримінальне провадження за шахрайство.

Як повідомляє РЕДПОСТ, харківські правоохоронці затримали 47-річного місцевого жителя, якого підозрюють у продажі фальшивих ювелірних виробів через платформу онлайн-оголошень OLX.

Слідство встановило, що з жовтня 2024 по січень 2025 року чоловік розміщував оголошення про продаж золотих прикрас – зокрема, двох каблучок і однієї печатки, маркованих бірками з позначкою 583 проби.

Покупці, отримавши товар і перевіривши його вдома, запідозрили, що прикраси не відповідають заявленій якості, після чого звернулися до поліції. Загальна сума завданих збитків склала понад 36 тисяч гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають слідчі дії.

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