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11.06.2025  20:47   Рита Парфенова

У Харкові затримали чоловіка, який продавав підроблені золоті прикраси через OLX

Поліція викрила 47-річного харків’янина, який ошукав двох покупців, продавши їм підробки ювелірних виробів загалом на понад 36 тисяч гривень. Проти зловмисника відкрито кримінальне провадження за шахрайство.

У Харкові OLX-продавець збув підроблені прикраси на 36 тисяч гривень

Як повідомляє РЕДПОСТ, харківські правоохоронці затримали 47-річного місцевого жителя, якого підозрюють у продажі фальшивих ювелірних виробів через платформу онлайн-оголошень OLX.

Слідство встановило, що з жовтня 2024 по січень 2025 року чоловік розміщував оголошення про продаж золотих прикрас – зокрема, двох каблучок і однієї печатки, маркованих бірками з позначкою 583 проби.

Покупці, отримавши товар і перевіривши його вдома, запідозрили, що прикраси не відповідають заявленій якості, після чого звернулися до поліції. Загальна сума завданих збитків склала понад 36 тисяч гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають слідчі дії.

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Раніше РЕДПОСТ писав про афериста з Чугуєва, який видурив у людей майже 50 тисяч гривень, обіцяючи встановлення вікон.

Тэги:  шахрай, харків
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