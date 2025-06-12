12 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
Це професійне свято було запроваджено за значний внесок працівників фондового ринку у прискорення економічних реформ та створення реальної ринкової економіки, роль фондового ринку у процесі залучення інвестицій в економіку України, покращення інвестиційного клімату.
Цього дня учасники ринку цінних паперів приймають вітання від партнерів, а також збираються в урочистій обстановці для святкування професійної дати та вшанування найкращих представників своєї галузі.
* * *
Всесвітній день боротьби з дитячою працею встановлено Міжнародною організацією праці (МОП) та щорічно відзначається 12 червня. Ідея ввести в календар нову дату виникла після конференції з боротьби з найгіршими формами дитячої праці та міжнародної конференції з питань дитячої праці, що відбулися в Амстердамі та Осло у 1997 році.
За останніми даними, кількість працюючих дітей у світі становить 215 мільйонів, причому 115 мільйонів з них працюють у небезпечних умовах. Багато хто з них практично не має часу, щоб ходити до школи, а тим більше - грати, часто вони не отримують належного харчування та догляду.
***
Також у цей день відзначають День Червоної троянди. На сьогодні у світі налічується 300 видів троянд та близько 30 тисяч сортів цих квітів.
Також 12 червня відзначають День Червоної троянди. На сьогодні у світі налічується 300 видів троянд та близько 30 тисяч сортів цих квітів.
За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Онуфрія Великого.
Цього дня наші пращури йшли на риболовлю, а потім варили юшку. Такой цей день вважався сприятливим для того, щоб посіяти пізні овочі та повиривати бур'яни.
Що не можна робити:
За Юліанським календарем, 12 червня віруючі шанують Преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена Далматської обителі.
12 червня називали зміїним днем. Вважалося, що стає досить тепло, плазуни виповзають зі своїх укриттів і можуть бути особливо небезпечними. Тому раніше намагалися не ходити в ліс, щоб не турбувати повзучих.
Що не можна робити:
1815 – завдяки інтригам банкіра Натана Ротшильда, лондонська газета «Морнінг Кронікл» повідомила про поразку Наполеона при Ватерлоо на кілька днів раніше битви. Ротшильд, зігравши на паніці, скупив безліч акцій і страшенно розбагатів, зробивши своє прізвище називним ім'ям.
1849 – американець Льюїс Хаслетт запатентував протигаз.
1897 – Карлом Елзенером, власником компанії з виробництва хірургічного обладнання, запатентований знаменитий швейцарський армійський ніж.
1903 – народився Петро Зінченко (1903–1969), відомий харківський вчений-психолог, представник харківської школи психології.
1920 – офіційне відкриття Панамського каналу (перше судно пройшло через канал у серпні 1914 року).
1931 – у селі Перше Радянське (зараз – Графське) Харківської області народилася Євгенія Мірошниченко – відома українська співачка, герой України, почесний громадянин Харкова.
1965 – в Англії оголосили про нагородження членів групи "Бітлз" орденами Британської імперії "за видатні заслуги в галузі культури" та "внесок в експорт національної продукції". Вручення нагород відбулося у жовтні того ж року.
1967 – запустили космічний апарат Венера-4, який уперше у світі передав дані про атмосферу іншої планети.
1978 – Харків відзначав унікальний ювілей: було випущено 30-мільйонну електробритву «Харків». Харківські електробритви мали велику популярність у СРСР у 60-80 роки. Випускалося кілька десятків різних моделей.
за Новоюліанським календарем: Андрій, Анна, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Ян.
за Юліанським календарем: Антоніна, Василь, Ісаак, Крістіна, Наталія, Роман, Ян.
Сьогоднішній день може виявитися емоційно непростим, особливо у спілкуванні з близькими. Утримайтеся від критики та не намагайтеся вирішити всі проблеми одразу.
Упродовж усього дня небо над Харковом залишатиметься хмарним. У другій половині дня очікується дощ, який триватиме до вечора. Не забудьте парасольку!
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
влажность:
давление:
ветер: