12.06.2025 07:30 Рита Парфенова

12 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.





Це професійне свято було запроваджено за значний внесок працівників фондового ринку у прискорення економічних реформ та створення реальної ринкової економіки, роль фондового ринку у процесі залучення інвестицій в економіку України, покращення інвестиційного клімату.



Цього дня учасники ринку цінних паперів приймають вітання від партнерів, а також збираються в урочистій обстановці для святкування професійної дати та вшанування найкращих представників своєї галузі.



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Всесвітній день боротьби з дитячою працею встановлено Міжнародною організацією праці (МОП) та щорічно відзначається 12 червня. Ідея ввести в календар нову дату виникла після конференції з боротьби з найгіршими формами дитячої праці та міжнародної конференції з питань дитячої праці, що відбулися в Амстердамі та Осло у 1997 році.



За останніми даними, кількість працюючих дітей у світі становить 215 мільйонів, причому 115 мільйонів з них працюють у небезпечних умовах. Багато хто з них практично не має часу, щоб ходити до школи, а тим більше - грати, часто вони не отримують належного харчування та догляду.

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Також у цей день відзначають День Червоної троянди. На сьогодні у світі налічується 300 видів троянд та близько 30 тисяч сортів цих квітів.

Також 12 червня відзначають День Червоної троянди. На сьогодні у світі налічується 300 видів троянд та близько 30 тисяч сортів цих квітів.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Онуфрія Великого.



Цього дня наші пращури йшли на риболовлю, а потім варили юшку. Такой цей день вважався сприятливим для того, щоб посіяти пізні овочі та повиривати бур'яни.



Що не можна робити:

розповідати, що вам наснилося;

носити речі чорного кольору;

лягати спати рано, бо можна проспати всі плани та мрії.

За Юліанським календарем, 12 червня віруючі шанують Преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена Далматської обителі.



12 червня називали зміїним днем. Вважалося, що стає досить тепло, плазуни виповзають зі своїх укриттів і можуть бути особливо небезпечними. Тому раніше намагалися не ходити в ліс, щоб не турбувати повзучих.



Що не можна робити:

позбавляти життя плазунів. У давнину вірили, що змії мститимуть за родича, а врятувати людину від отрути не зможе жоден цілитель;

брехати, хитрувати і викручуватися, бо зіштовхнетесь зі зрадою.

Також цього дня

1815 – завдяки інтригам банкіра Натана Ротшильда, лондонська газета «Морнінг Кронікл» повідомила про поразку Наполеона при Ватерлоо на кілька днів раніше битви. Ротшильд, зігравши на паніці, скупив безліч акцій і страшенно розбагатів, зробивши своє прізвище називним ім'ям.



1849 – американець Льюїс Хаслетт запатентував протигаз.



1897 – Карлом Елзенером, власником компанії з виробництва хірургічного обладнання, запатентований знаменитий швейцарський армійський ніж.



1903 – народився Петро Зінченко (1903–1969), відомий харківський вчений-психолог, представник харківської школи психології.



1920 – офіційне відкриття Панамського каналу (перше судно пройшло через канал у серпні 1914 року).



1931 – у селі Перше Радянське (зараз – Графське) Харківської області народилася Євгенія Мірошниченко – відома українська співачка, герой України, почесний громадянин Харкова.



1965 – в Англії оголосили про нагородження членів групи "Бітлз" орденами Британської імперії "за видатні заслуги в галузі культури" та "внесок в експорт національної продукції". Вручення нагород відбулося у жовтні того ж року.



1967 – запустили космічний апарат Венера-4, який уперше у світі передав дані про атмосферу іншої планети.



1978 – Харків відзначав унікальний ювілей: було випущено 30-мільйонну електробритву «Харків». Харківські електробритви мали велику популярність у СРСР у 60-80 роки. Випускалося кілька десятків різних моделей.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Андрій, Анна, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Ян.



за Юліанським календарем: Антоніна, Василь, Ісаак, Крістіна, Наталія, Роман, Ян.