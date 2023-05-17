17.05.2023 13:16 Рита Парфенова

На Харківщині ексгумували тіло чоловка, який загинув під час обстрілу біля під'їзду свого будинку

У Куп'янському районі розслідують військеовий злочин рф – вбивство мирного жителя.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 13 вересня минулого року під час ворожого обстрілу села Курилівка Куп‘янського району загинув 45-річний місцевий мешканець. У той момент чоловік перебував біля під‘їзду будинку, у якому він проживав. Потерпілий загинув на місці.



17 травня правоохоронці ексгумували труп чоловіка та направили для проведення судово-медичної експертизи.





За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).



Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Курилівка Куп‘янського району правоохоронці ексгумували труп жінки, яка загинула під час обстрілу у дворі біля власного будинку.



