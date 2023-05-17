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17.05.2023  13:16   Рита Парфенова

На Харківщині ексгумували тіло чоловка, який загинув під час обстрілу біля під'їзду свого будинку

У Куп'янському районі розслідують військеовий злочин рф – вбивство мирного жителя.

У Харківській області правоохоронці ексгумували труп мирного жителя, якого вбив російський снаряд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 13 вересня минулого року під час ворожого обстрілу села Курилівка Куп‘янського району загинув 45-річний місцевий мешканець. У той момент чоловік перебував біля під‘їзду будинку, у якому він проживав. Потерпілий загинув на місці.

17 травня правоохоронці ексгумували труп чоловіка та направили для проведення судово-медичної експертизи.

У Харківській області правоохоронці ексгумували труп мирного жителя, якого вбив російський снаряд

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Курилівка Куп‘янського району правоохоронці ексгумували труп жінки, яка загинула під час обстрілу у дворі біля власного будинку.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ексгумація, харків
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