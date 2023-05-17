На Харківщині ексгумували тіло чоловка, який загинув під час обстрілу біля під'їзду свого будинку

У Куп'янському районі розслідують військеовий злочин рф – вбивство мирного жителя.
За даними слідства, 13 вересня минулого року під час ворожого обстрілу села Курилівка Куп‘янського району загинув 45-річний місцевий мешканець. У той момент чоловік перебував біля під‘їзду будинку, у якому він проживав. Потерпілий загинув на місці.
17 травня правоохоронці ексгумували труп чоловіка та направили для проведення судово-медичної експертизи.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Курилівка Куп‘янського району правоохоронці ексгумували труп жінки, яка загинула під час обстрілу у дворі біля власного будинку.
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