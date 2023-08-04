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04.08.2023  14:12   Рита Парфенова

На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, якого вбив російський снаряд у власному будинку

Правоохоронці ексгумували труп жертви військової агресії для проведення судово-медичної експертизи

На Харківщині правоохоронці ексгумували труп чоловіка, якого вбив російський снаряд у власному будинку

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 10 квітня минулого року під час обстрілу з боку зс рф у смт Слатине Харківського району загинув 46-річний місцевий мешканець.

Під час ворожого обстрілу чоловік перебував у власному будинку, куди влучив снаряд. Мирний житель загинув на місці.

4 серпня 2023 року прокурор Дергачівської окружної прокуратури та слідчий СВ ВП 3 ХРУП 3 ГУНП в Харківській області ексгумували труп.

Для встановленя причини смерті та проведення судово-медичної експертизи труп направлено до моргу ХОБСМЕ.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини харків'янина, який вчинив злочин проти основ національної безпеки - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ексгумація, харків
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