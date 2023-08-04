04.08.2023 14:12 Рита Парфенова

На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, якого вбив російський снаряд у власному будинку

Правоохоронці ексгумували труп жертви військової агресії для проведення судово-медичної експертизи





Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 10 квітня минулого року під час обстрілу з боку зс рф у смт Слатине Харківського району загинув 46-річний місцевий мешканець.



Під час ворожого обстрілу чоловік перебував у власному будинку, куди влучив снаряд. Мирний житель загинув на місці.



4 серпня 2023 року прокурор Дергачівської окружної прокуратури та слідчий СВ ВП 3 ХРУП 3 ГУНП в Харківській області ексгумували труп.



Для встановленя причини смерті та проведення судово-медичної експертизи труп направлено до моргу ХОБСМЕ.



Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини харків'янина, який вчинив злочин проти основ національної безпеки - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.