На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, якого вбив російський снаряд у власному будинку

Правоохоронці ексгумували труп жертви військової агресії для проведення судово-медичної експертизи
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 10 квітня минулого року під час обстрілу з боку зс рф у смт Слатине Харківського району загинув 46-річний місцевий мешканець.
Під час ворожого обстрілу чоловік перебував у власному будинку, куди влучив снаряд. Мирний житель загинув на місці.
4 серпня 2023 року прокурор Дергачівської окружної прокуратури та слідчий СВ ВП 3 ХРУП 3 ГУНП в Харківській області ексгумували труп.
Для встановленя причини смерті та проведення судово-медичної експертизи труп направлено до моргу ХОБСМЕ.
Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини харків'янина, який вчинив злочин проти основ національної безпеки - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.
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Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку, можливо, навіть фатальну.
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