29.09.2023 20:43 Дмитро Колонєй

На Харківщині ексгумували тіло закатованого загарбниками чоловіка, який двічі намагався втекти від окупантів

Мешканець Харківщини загинув від поранень, які отримав під час катувань

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у березні 2022 року 55-річний чоловік намагався втекти від окупації.

Його затримали російські військові, незаконно утримували та піддавали тортурам і катуванню.

1 квітня 2022 року йому вдалось втекти та доповзти до садового товариства поблизу населеного пункту Питомник. Там перебував охоронець, який намагався врятувати чоловіка.

Наступного дня він помер від отриманих травм.

29 вересня 2023 року прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчим ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проведено ексгумацію.

Для встановлення причини смерті труп направлено до ХОБСМ.