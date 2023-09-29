Ворог різко посилив авіаудари по селам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 вересня 2023 року.
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Час зупинитися, підбити підсумки зробленого та визначитися з планами на майбутнє. Якщо ваші дії вже почали приносити позитивні плоди, то все йде як треба.
У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.
29 вересня - День пам’яті трагедії Бабиного Яру.
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