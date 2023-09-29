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29.09.2023  21:22   Дмитро Колонєй

Ворог різко посилив авіаудари по селам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Посилили авіаудари по селам Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
 
Оперативна обстановка на сході України залишається складною.
 
  • На  Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Тополі. 
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Комісарове, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Сенькове Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали села Харківщини: Синьківка, Табаївка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 вересня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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