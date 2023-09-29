29.09.2023 08:10 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 29 вересня

Населені пункти Харківської минулої доби опинилися під авіаційними та артилерійськими обстрілами з боку рф

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби авіаційних ударів ворога зазнали мысто Купёянська та села Кругле й Берестове у Куп'янському районі.



Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник утримує військові сили на кордоні, активно веде диверсійні операції з метою блокування переміщення військ Сил оборони у напрямках, які є для нього загрозливими, та підвищує кількість мінно-вибухових перешкод вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку противник не виявляв активності у вигляді наступальних (штурмових) дій.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 вересня 2023 року.