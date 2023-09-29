Про стан бойових дій у Харківській області на 29 вересня

Населені пункти Харківської минулої доби опинилися під авіаційними та артилерійськими обстрілами з боку рф
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби авіаційних ударів ворога зазнали мысто Купёянська та села Кругле й Берестове у Куп'янському районі.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Бойова обстановка на Харківщині наступна:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 вересня 2023 року.
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Час зупинитися, підбити підсумки зробленого та визначитися з планами на майбутнє. Якщо ваші дії вже почали приносити позитивні плоди, то все йде як треба.
У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.
29 вересня - День пам’яті трагедії Бабиного Яру.
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