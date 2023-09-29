29.09.2023 19:31 Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти закатували чоловіка (фото)

На Харківщині вилучено тіло жертви загарбників.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції в селищі Савинці поліція вилучила тіло закатованого росіянами чоловіка

Його поховали під час окупації на центральному кладовищі. За розповідями свідків, на тілі жертви заграбників були величезні гематоми, синці, на руках сліди від мотузок.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Тіло направили на судово-медичну експертизу. За словами старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Харківській області Ганни Пономаренко, наразі за оперативним супроводом Управління карного розшуку тривають слідчі дії, встановлюються люди, які можуть бути причетні до вбивства Юрія Кривича. У харківських слідчих вже є достатньо інформації, речових доказів, фотографій для ідентифікації військових злочинців.