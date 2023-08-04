04.08.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

З початку року в Харківській області сталося понад 3 тисячі ДТП

Про порушення на дорогах Харкова та Харківської області розповів під час брифінгу заступник начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області Євген Волошин.

Про це передає РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

З початку року на Харківщині поліцейські зафіксували понад 3200 ДТП, в яких загинули 102 людини, 911 осіб травмовані. Перевищення безпечної швидкості руху є основною причиною ДТП. Це понад 63 % від усіх зареєстрованих автопригод.

«Водіям слід пам’ятати, що безпечною швидкістю руху не являються безпосередньо обмеження, встановлені Правилами дорожнього руху та відповідними дорожніми знаками, - розповів Євген Волошин.

Безпечну швидкість руху водій повинен визначати із урахуванням дорожньої обстановки, а саме інтенсивності руху транспорту на відповідній ділянці дороги, погодні умови, особливості вантажу та технічного стану транспортного засобу. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги.

Окремо Євген Волошин зупинився на дорожньо-транспортному травматизмі серед дітей. За його словами, протягом поточного року сталося 86 ДТП з дітьми. В аваріях 2 дитини загинули, 103 дитини отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. У 14 випадках діти були водіями транспортних засобів та не мали документів на право керування.

57 дітей отримали тілесні ушкодження в якості пасажирів транспортних засобів. Основні причини травмування - недотримання вимог щодо обов’язкового використання пасивних засобів безпеки та відсутність дитячих автокрісел та бустерів.

Загинула 1 дитина-пішохід та 25 дітей були травмовані. 8 дітей отримали травми під час руху на велосипеді.

Поліція нагадує водіям та батькам, що забороняється перевозити без спеціальних утримуючих пристроїв на будь-якому з сидінь дітей віком до 12 років та зростом нижче 145 см. Дітям до 14 років забороняється рухатись по дорозі на велосипеді. Бережіть себе та своїх близьких.