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17.10.2023  12:59   Рита Парфенова

На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, якого загинув під час обстрілу на власному подвір'ї

У селі на Харківщині правоохоронці провели ексгумацію тіла ще однієї жертви російської збройної агресії.

У селі Руські Тишки Харківської області ексгумували тіло загиблого під час обстрілу

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, правооїоронці проводили слідчі дії у селі Руські Тишки у Харківському районі.

За попередніми даними слідства, наприкінці березня минулого року, під час обстрілу з боку російських військ села Руські Тишки, загинув 38-річний цивільний чоловік. Він перебував на території свого власного домоволодіння в момент обстрілу.

Загиблого було поховано його односельцями. Слідчо-прокурорська група провела необхідні слідчі дії та виконала ексгумацію тіла чоловіка.

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Досудове розслідування здійснюється у рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (згідно зі статтею 438 частина 2 Кримінального кодексу України).
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Слатино ексгумували тіло чоловіка, якого вбив російський снаряд у власному будинку.

У селі Руські Тишки Харківської області ексгумували тіло загиблого під час обстрілу

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ексгумація, харків
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