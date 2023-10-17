На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, якого загинув під час обстрілу на власному подвір'ї

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, правооїоронці проводили слідчі дії у селі Руські Тишки у Харківському районі.

За попередніми даними слідства, наприкінці березня минулого року, під час обстрілу з боку російських військ села Руські Тишки, загинув 38-річний цивільний чоловік. Він перебував на території свого власного домоволодіння в момент обстрілу.

Загиблого було поховано його односельцями. Слідчо-прокурорська група провела необхідні слідчі дії та виконала ексгумацію тіла чоловіка.

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Досудове розслідування здійснюється у рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (згідно зі статтею 438 частина 2 Кримінального кодексу України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Слатино ексгумували тіло чоловіка, якого вбив російський снаряд у власному будинку.