На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, якого загинув під час обстрілу на власному подвір'ї

У селі на Харківщині правоохоронці провели ексгумацію тіла ще однієї жертви російської збройної агресії.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, правооїоронці проводили слідчі дії у селі Руські Тишки у Харківському районі.
За попередніми даними слідства, наприкінці березня минулого року, під час обстрілу з боку російських військ села Руські Тишки, загинув 38-річний цивільний чоловік. Він перебував на території свого власного домоволодіння в момент обстрілу.
Загиблого було поховано його односельцями. Слідчо-прокурорська група провела необхідні слідчі дії та виконала ексгумацію тіла чоловіка.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Слатино ексгумували тіло чоловіка, якого вбив російський снаряд у власному будинку.
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